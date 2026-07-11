Мэрия Невинномысска передумала благоустраивать Сквер Химиков за 193 млн рублей

Администрация Невинномысска анонсировала масштабное преобразование сквера Химиков стоимостью почти 193 млн руб., однако объявленный тендер был аннулирован прежде, чем дошел до определения подрядчика, следует из данных ЕАИС Закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Невинномысска Фото: пресс-служба мэрии Невинномысска

Муниципалитет Невинномысска разместил на торговой площадке РТС-тендер закупку на обустройство сквера Химиков с начальной ценой контракта 192 735 586,07 руб. Финансирование предполагалось целиком из городской казны, а сдачу объекта планировали обеспечить до 30 сентября 2027 года. Впоследствии статус процедуры сменился на «отмененную» — контракт так и не был заключен. Основанием стал запрос от муниципального управления ЖКХ, в котором содержится просьба об отмене закупки, но не указываются причины.

Прием заявок от потенциальных исполнителей проходил с 8 по 17 июля, итоги торгов намечались на 21 июля. Территория, отведенная под реконструкцию, примыкает к Дворцу культуры Химиков. Согласно проектной документации, смысловым центром обновленного пространства станет многофункциональная сцена, совмещенная со смотровой площадкой, — предполагается её использование для концертных мероприятий и городских праздников. Неподалеку разместится детская зона площадью 540 кв. м: игровые конструкции, качели и батут. Проект также предусматривает прокладку пешеходных дорожек, высадку 73 деревьев, установку скамеек, навесов и 56 урн, монтаж освещения и системы видеонаблюдения, а также организацию парковочного пространства на 114 автомобилей. Наиболее весомая статья расходов — малые архитектурные формы: на них зарезервировано 113 млн руб., то есть более половины совокупного бюджета.

Проект реализуется в рамках всероссийского конкурса Министерства строительства России, ориентированного на малые города и исторические поселения. На официальном сайте городской администрации сообщалось, что на тематическом форуме в Казани Невинномысск получил поддержку именно для сквера Химиков и намеревался приступить к строительным работам в том же году. Параллельно власти обозначили намерение вновь участвовать в конкурсном отборе, чтобы в 2026 году привлечь федеральные средства на следующий объект городской среды. Сквер Химиков вписывается в более широкую стратегию Невинномысска — последовательное обновление общественных пространств в крупнейшем промышленном центре Ставропольского края.

Станислав Маслаков