В аэропорту Махачкалы задержали мужчину с 177 млн рублей в чемоданах

Таможенный контроль в аэропорту Махачкалы выявил в багаже 38-летнего гражданина России крупную сумму наличных — 177 млн руб., которую тот намеревался переправить в Бишкек без документов, соответствующих требованиям российского законодательства, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФТС России Фото: Пресс-служба ФТС России

Пассажир рейса до столицы Кыргызстана задержан сотрудниками дагестанской таможни при попытке переправить за границу 177 млн руб. наличными. Купюры были обнаружены в ходе досмотра чемоданов 38-летнего гражданина России непосредственно в аэропорту Махачкалы.

На вопросы таможенников мужчина сообщил, что денежные средства получены им в счет сделки по продаже объекта недвижимости. В качестве подтверждения он предъявил предварительное соглашение о купле-продаже, а также расходные кассовые ордеры. Однако представленный пакет бумаг не прошел проверку на соответствие действующим нормам: документация не отвечала установленным законодательством требованиям, в связи с чем вывоз указанной суммы за рубеж был запрещен.

Инцидент произошел на фоне введенных в России ограничений на трансграничное перемещение наличной валюты в государства — члены ЕАЭС. Согласно президентскому указу от 25 марта 2026 года, вступившему в силу с 1 апреля 2026 года, физические лица вправе перевозить через воздушные пограничные пункты пропуска на международных авиационных узлах из утвержденного правительственного перечня суммы, превышающие эквивалент 100 тысяч долларов США, исключительно при наличии заверенных банковских выписок, удостоверяющих снятие средств со счетов, либо иных документов из перечня, установленного Правительством Российской Федерации.

Станислав Маслаков