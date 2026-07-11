В Минсельхозпроде Дагестана оценили ущерб от новой волны паводков

Паводок в Гергебильском районе Дагестана нанес серьезный удар по местному агропромышленному сектору. Власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации: стихия уничтожила десятки гектаров сельскохозяйственных угодий, погубила скот и разорила пасеки. Врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов сообщил в своем Telegram-канале, что держит ситуацию под личным контролем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По предварительным данным, паводок смыл от 30 до 32 гектаров пашни и затопил 75 гектаров садовых угодий. Течение унесло около ста ульев, погибло порядка 160 голов мелкого и крупного рогатого скота. Окончательные цифры ущерба пока не установлены: профильная комиссия продолжает обследование пострадавших территорий, а данные обновляются по мере поступления сведений с мест.

Гергебильский район — один из традиционных центров садоводства Дагестана. Район специализируется на выращивании абрикосов, груш и других плодовых культур, а местные фермерские хозяйства давно стали опорой регионального агропрома. Паводки здесь не редкость: район расположен в горной части республики, в бассейне реки Каракойсу, где в весенне-летний период резко возрастает уровень воды. Однако нынешнее половодье оказалось разрушительнее обычного.

Критическую роль в спасении части животных сыграло временное перекрытие шлюзов Гергебильской ГЭС. Пока сброс воды удерживали, жители села Кикуни совместно с сотрудниками МЧС и пожарными успели перегнать уцелевший скот на безопасные возвышенные участки. Без этой оперативной меры потери поголовья могли оказаться значительно больше.

По распоряжению Рамазанова на место немедленно выехал представитель Минсельхозпрода республики — совместно со специалистами МЧС он занимается оценкой масштабов разрушений и координирует действия местных служб. Министерство поддерживает постоянную связь с фермерами и администрациями районов, пострадавших от стихии.

Введение режима ЧС открывает пострадавшим хозяйствам доступ к механизмам государственной поддержки. Аграрии вправе рассчитывать на компенсацию части ущерба через региональные и федеральные программы помощи сельхозпроизводителям. Точный объем выплат станет известен после завершения комиссионного обследования и официального закрепления итоговых цифр потерь.

Шамиль Рамазанов предупредил, что данные об ущербе будут меняться по мере поступления новой информации с мест. Минсельхозпрод Дагестана продолжает мониторинг ситуации в режиме реального времени.

Станислав Маслаков