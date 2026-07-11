Режим ЧС ввели на территории Унцукульского района Дагестана из-за проблем с водой

Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов подписал распоряжение о введении режима ЧС на подведомственной территории. Поводом послужили последствия сильных дождей, нарушивших работу коммунальной инфраструктуры и повредивших около 110 метров дорожного полотна. Об этом проинформировала пресс-служба районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Унцукульского района Дагестана Фото: пресс-служба мэрии Унцукульского района Дагестана

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципалитета единогласным голосованием распространила действие особого режима на село Унцукуль, село Ирганай и поселок городского типа Шамилькала. Совокупная численность населения этих трех пунктов превышает 14 тыс. человек.

Непосредственной причиной коммунального сбоя стало отключение электричества на насосной станции, произошедшее днем 10 июля. Обесточивание объекта повлекло за собой полную остановку подачи воды потребителям. К устранению аварии незамедлительно привлечены две аварийные бригады Гергебильского районного электросетевого подразделения. По информации администрации, положение остается сложным, однако контролируемым: «Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и запустить насосы».

На период ремонтных работ для нужд жителей организована доставка питьевой воды, а наполнение местных резервуаров обеспечивается с помощью водовоза. Восстановление поврежденного дорожного покрытия и объектов водопроводной сети начнется после завершения технического обследования пострадавших участков.

Случившееся в Унцукульском районе — лишь один эпизод масштабных разрушений, которые нанесла непогода сразу нескольким территориям республики. По ранее поступавшим данным, ливневые дожди затронули 12 муниципальных образований Дагестана, где зафиксированы многочисленные повреждения на автодорогах регионального и межмуниципального значения. В соседнем Чародинском районе 9 июля в результате подтоплений транспортная связь была прервана сразу с 18 населенными пунктами.

Станислав Маслаков