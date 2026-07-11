На атакованной нефтебазе под Ставрополем сняли режим ЧС

Власти Шпаковского муниципального округа Ставропольского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как в ночь с 8 на 9 июля беспилотники атаковали промышленный объект «Роснефть-Ставрополье» в хуторе Вязники, спровоцировав масштабное возгорание, охватившее резервуары с горючими материалами, следует из опубликованного постановления окружной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чрезвычайное положение в районе хутора Вязники Шпаковского округа прекращено: соответствующее постановление опубликовано на официальном портале муниципалитета. Документ отменяет ранее введенный 9 июля режим ЧС на территории промышленного предприятия АО «НК Роснефть-Ставрополье».

Инцидент произошел в ночные часы с 8 на 9 июля. Утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о налете беспилотных летательных аппаратов, вследствие которого на территории предприятия вспыхнул пожар. Позднее глава региона уточнил, что огонь распространился и добрался до емкостей с легковоспламеняющимися веществами, что потребовало переброски дополнительных пожарных расчетов.

В целях безопасности жителей прилегающей улицы эвакуировали, для временного размещения людей были развернуты специальные пункты. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал.

Промышленный объект «Роснефть-Ставрополье» официально признан поврежденным в результате атаки дронов. Предприятие расположено в границах хутора Вязники — населенного пункта в составе Шпаковского муниципального округа. Его тушение заняло сутки. О масштабах ущерба на официальном уровне не сообщается.

Станислав Маслаков