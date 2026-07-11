Торговый комплекс в Домбае выставили на торги за 31,5 млн рублей

«Нежилое помещение» площадью 456,7 кв. м с магазинами, аптекой, кафе и СПА в курортном Домбае повторно выставлено на открытый аукцион с начальной ценой 31,5 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

На площадке «Центр дистанционных торгов» открылся прием заявок на коммерческую недвижимость в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. Лот расположен по адресу: улица Карачаевская, 60, его площадь составляет 456,7 кв. м. Стартовая цена определена в 31,5 млн руб., торговый шаг — 1,575 млн руб. Подача заявок открыта с 13 июля по 15 августа, сами торги намечены на 21 августа 2026 года. Победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение пяти дней с момента получения его экземпляра и перечислить оплату не позднее чем через 30 дней после подписания. Ознакомление с документацией — по предварительной записи у организатора.

Появление этого объекта на торгах — следствие длительного правового конфликта вокруг компании, которой он принадлежал. ООО «Прогресс» было зарегистрировано в Ставрополе 28 февраля 2007 года, однако 25 ноября 2021 года налоговый орган исключил организацию из ЕГРЮЛ как фактически прекратившую деятельность.

Незадолго до ликвидации, 2 ноября 2020 года, помещение сменило владельца: право собственности перешло к Азрет-Али Рамазановичу Аджиеву. Эта сделка была оспорена банком. 22 ноября 2021 года Карачаевский городской суд по иску АО «Инвестторгбанк» признал соответствующее соглашение недействительным, аннулировал регистрационную запись о праве Аджиева на объект, восстановил титул ООО «Прогресс» и одновременно возобновил ипотечное обременение в пользу кредитного учреждения.

Получив судебное подтверждение своих прав, банк обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с ходатайством о введении процедуры распределения выявленного имущества ликвидированного юрлица. В решении по делу от 23 января 2026 года арбитраж констатировал: спорный актив по-прежнему числится за ООО «Прогресс» и отягощен ипотекой в пользу заявителя, что открывает возможность применения специальной распределительной процедуры. Суд удовлетворил требование банка, установил срок процедуры в шесть месяцев и утвердил арбитражным управляющим Анатолия Тулумова с ежемесячным содержанием в 30 тыс. руб.

По данным национальных сервисов, по указанному адресу работает торгово-развлекательный центр, в состав которого входят кафе, клуб, аптека, магазины и СПА-комплекс. Тем не менее, первая попытка проведения торгов провалилась ввиду отсутствия заявок желающих приобрести актив.

Станислав Маслаков