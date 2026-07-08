Главные новости за 8 июля. Сочи

Суд подтвердил законность взыскания почти 1,2 млрд руб. ущерба по делу о нецелевом использовании бюджетных средств при строительстве школы в Сочи. Ответчики, включая более 20 юрлиц и физлиц, пытались обжаловать решение, но кассационная инстанция оставила его без изменений.

С 7 июля в аэропорту Сочи шесть раз вводили ограничения на полеты, суммарно на 12,5 часа, что помешало выполнить суточный план. За это время успели отправить 70 и принять 67 рейсов, сейчас работа продолжается для стабилизации расписания, пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации.

В Сочи суд рассмотрит дело 38-летнего дагестанца, обвиняемого в угоне Chery Tiggo и смертельном ДТП с двумя погибшими. Мужчина вытолкнул водителя, устроил аварию с Nissan на улице Ленина, жертвами стали 54-летняя женщина и 56-летний пассажир, теперь ему грозит срок по двум статьям УК.

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения групп безэкипажных катеров ВСУ в Черном море с помощью «Ланцетов», сорвав планы противника. Это не первый случай за последние дни, а учения по отражению таких атак регулярно проводят у берегов Новороссийска, Сочи и Анапы для обеспечения безопасности акватории.

«Уральские авиалинии» с 28 июля запустят прямые рейсы из Самары в Сухум дважды в неделю до 30 сентября, время в пути около 3 часов. Новое направление дополнит уже существующие маршруты из Москвы и Екатеринбурга, позволяя жителям региона летать в Абхазию без пересадок.

В сочинском Скайпарке эвакуировали двух девушек с зиплайна над Ахштырским ущельем из-за дождя, процедура прошла штатно по правилам безопасности. Аттракцион не останавливают при дожде, а персонал регулярно отрабатывает такие эвакуации, которые предусмотрены регламентом.