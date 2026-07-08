Минобороны показало уничтожение безэкипажных катеров в Черном море

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация групп безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. По данным ведомства, российские военные уничтожили цели с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты комплексов с барражирующими боеприпасами нанесли удары по группам украинских безэкипажных катеров, действовавших в Черном море. В ведомстве отметили, что действия российских военных сорвали планы противника.

«Расчеты барражирующих боеприпасов “Ланцет” уничтожили группы безэкипажных катеров ВСУ»,— сообщили в Минобороны, сопроводив сообщение видеозаписью объективного контроля.

Это не первый подобный эпизод за последние дни. Ранее Министерство обороны России уже публиковало кадры уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Накануне федеральное ведомство также сообщило о ликвидации еще шести украинских безэкипажных катеров.

В Минобороны не уточнили район, где были уничтожены морские беспилотники. При этом в акватории Черного моря продолжаются мероприятия по противодействию подобным угрозам.

Практически ежедневно учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа проводят у берегов Новороссийска. Во время тренировок военные отрабатывают действия по отражению нападений с выполнением практических стрельб, в том числе с использованием артиллерийских установок, размещенных на молах военной гавани.

Аналогичные учения регулярно проводят и у побережья Сочи и Анапы. Военные отрабатывают алгоритмы обнаружения и уничтожения морских и воздушных целей, а также взаимодействие подразделений при отражении возможных атак с моря. По данным Минобороны РФ, такие мероприятия направлены на обеспечение безопасности акватории Черного моря и объектов прибрежной инфраструктуры.

Мария Удовик