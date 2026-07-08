Суммарное время ограничений в аэропорту Сочи достигло 12,5 часа

С 7 июля в аэропорту Сочи шесть раз вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За этот период суммарное время закрытия воздушного пространства достигло 12,5 часа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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В воздушной гавани отметили, что ограничения не позволили выполнить суточный план полетов в полном объеме. Несмотря на это, в периоды, когда ограничения снимали, аэропорт продолжал оперативно обслуживать воздушные суда и готовить их к вылету.

По данным аэропорта, за время действия ограничений удалось отправить 70 самолетов в пункты назначения и принять 67 воздушных судов. После возобновления работы аэропорт организовывал обслуживание рейсов с учетом текущей очередности.

В настоящее время воздушные суда продолжают обслуживать по мере готовности экипажей и самолетов. Такой порядок сохраняется до полной стабилизации расписания.

В аэропорту подчеркнули, что продолжают контролировать ситуацию в терминале. Представители воздушной гавани отметили, что обстановка остается контролируемой, а работа служб направлена на обеспечение обслуживания пассажиров и воздушных судов в условиях действующих ограничений.

Пассажирам напомнили о необходимости соблюдать порядок в терминале. В аэропорту попросили с пониманием относиться к ситуации, уступать места пожилым людям и пассажирам с детьми, а также не занимать кресла ручной кладью и другими вещами.

В пресс-службе воздушной гавани поблагодарили пассажиров за выдержку и понимание. Там отметили, что ограничения вводят исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, а все решения о временном закрытии воздушного пространства принимают уполномоченные органы. После снятия ограничений аэропорт продолжает обслуживать рейсы максимально оперативно, чтобы сократить накопившиеся задержки и восстановить регулярное расписание полетов.

Мария Удовик