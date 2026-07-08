«Уральские авиалинии» откроют прямые рейсы между Самарой и Сухумом

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 июля начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Самарой и Сухумом. Полетная программа будет действовать в период летней навигации до 30 сентября. Продажу билетов на новое направление уже открыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщили в авиакомпании, рейсы по маршруту Самара—Сухум—Самара будут выполнять два раза в неделю — по вторникам и субботам.

По вторникам самолет будет вылетать из Самары в 12:55. Время в пути составит три часа. Обратный рейс из Сухума запланирован на 15:55, продолжительность полета — 2 часа 55 минут.

По субботам вылет из Самары назначили на 04:20. Самолет из Сухума будет отправляться в 07:20. Продолжительность обратного рейса также составит 2 часа 55 минут.

Новый маршрут дополнит действующую программу полетов перевозчика в Абхазию. В настоящее время «Уральские авиалинии» уже выполняют регулярные рейсы в Сухум из Москвы и Екатеринбурга.

Из Москвы самолеты авиакомпании отправляются по средам, пятницам и воскресеньям. Из Екатеринбурга рейсы выполняют дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Полеты между Самарой и Сухумом будут выполнять в течение летнего сезона до конца сентября.

В авиакомпании уточнили, что ознакомиться с расписанием рейсов и стоимостью авиабилетов пассажиры могут на официальном сайте перевозчика. Запуск нового маршрута позволит жителям Самарской области и соседних регионов получить прямое авиасообщение с Абхазией без пересадок.

«Ъ-Сочи» писал, что Oman Air запустила еженедельные рейсы из Маската в Сочи на Boeing 737-8 MAX, первый борт встретили водной аркой. Оман стал четвертой страной Персидского залива в маршрутной сети аэропорта Сочи.

Мария Удовик