В Сочи будут судить угонщика за ДТП с двумя погибшими

В Адлерский районный суд направили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Дагестана, которого обвиняют в угоне автомобиля и нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек. По данным следствия, авария произошла в марте 2026 года в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в полиции Краснодарского края, обвиняемый на одной из улиц курорта вытолкнул водителя из автомобиля Chery Tiggo, после чего сел за руль иномарки и скрылся с места происшествия. Следствие считает, что мужчина завладел транспортным средством неправомерно и начал движение по улице Ленина на высокой скорости.

Во время поездки водитель не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с Nissan, двигавшимся по дороге. Удар оказался настолько сильным, что находившиеся в легковом автомобиле люди получили смертельные травмы.

По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 54-летняя женщина, управлявшая автомобилем Nissan. Также на месте аварии скончался 56-летний пассажир этой машины. Медики не смогли оказать им помощь, поскольку полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Расследование уголовного дела завершили. Материалы передали в Адлерский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте водитель Land Rover сбил женщину на пешеходном переходе, после чего протаранил две машины и врезался в дерево. Пострадавшую госпитализировали, водитель не пострадал, на него составили протоколы за нарушение ПДД.

Мария Удовик