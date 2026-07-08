В Сочи девушек эвакуировали с зиплайна над Ахштырским ущельем

В сочинском Скайпарке эвакуировали двух девушек, остановившихся на аттракционе зиплайн над Ахштырским ущельем. Представители парка сообщили, что процедура прошла в штатном режиме и соответствовала действующим правилам безопасности, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых две девушки находятся на зиплайне над Ахштырским ущельем. В публикациях утверждалось, что причиной остановки аттракциона стал сильный дождь. Также сообщалось, что одной из девушек могла быть актриса Юлия Франц.

В пресс-службе Скайпарка пояснили, что аттракцион допускается к эксплуатации во время дождя. По информации парка, несмотря на сложные погодные условия, которые были видны на опубликованных кадрах, требования безопасности не нарушали. Сотрудники пояснили, что оператор вернул посетительниц с помощью специальной веревки, а подобная эвакуация является стандартной процедурой.

В Скайпарке сообщили, что персонал регулярно отрабатывает такие действия и применяет их при различных погодных условиях. Там уточнили, что подобные ситуации предусмотрены внутренними регламентами эксплуатации аттракциона и не считаются внештатными.

В парке также разъяснили порядок работы зиплайна при изменении погоды. По информации администрации объекта, аттракцион приостанавливает работу при сильном ветре, граде или снегопаде, поскольку такие погодные явления могут привести к сбоям в эксплуатации оборудования. Дождь в перечень неблагоприятных погодных условий, при которых зиплайн прекращает работу, не входит.

Мария Удовик