Ущербное дело

Гражданская коллегия Четвертого кассационного суда общей юрисдикции оставила без изменений решения нижестоящих судов по делу о возмещении ущерба, причиненного при строительстве школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Северная Бытха Хостинского района Сочи. Суд подтвердил законность взыскания почти 1,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кассационная инстанция рассмотрела жалобы более 20 ответчиков по делу о возмещении ущерба, причиненного незаконным изъятием и нецелевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство социального объекта.

Ранее иск заместителя генерального прокурора РФ удовлетворили Адлерский районный суд Сочи и Краснодарский краевой суд. Ответчиками по делу выступили ООО «ИнСтройПроект», 21 юридическое лицо и 40 физических лиц. Суды пришли к выводу, что они были причастны к выводу из финансового оборота бюджетных средств, предназначенных для строительства школы.

Как установил суд, учредитель и генеральный директор ООО «ИнСтройПроект» организовал через цепочку контрагентов заключение фиктивных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. При этом стоимость по документам искусственно завышали. По версии суда, такая схема позволила вывести бюджетные средства, выделенные на строительство школы, и направить их на другие цели.

В результате объект социальной инфраструктуры достроить не удалось. Контракт с подрядной организацией расторгли. Размер причиненного муниципалитету ущерба суд определил в 1,2 млрд руб. Эту сумму взыскали с ответчиков.

Не согласившись с принятыми судебными решениями, часть ответчиков подала кассационные жалобы. Однако судебная коллегия Четвертого кассационного суда после изучения материалов дела не нашла оснований для их удовлетворения.

Кассационная инстанция поддержала выводы Адлерского районного суда и Краснодарского краевого суда, признав их законными и обоснованными. Все принятые ранее судебные акты оставили без изменений, а кассационные жалобы ответчиков — без удовлетворения. Решение о взыскании почти 1,2 млрд руб. в счет возмещения ущерба, причиненного при строительстве школы в микрорайоне Северная Бытха, вступило в законную силу.

Мария Удовик