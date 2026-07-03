Главные новости за 3 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске возобновили продажу топлива на 15 заправочных станциях с ограничениями — не более 20–200 л на один автомобиль. АИ-100 есть на одной АЗС, АИ-95 и АИ-92 — на восьми, дизель — на 12 станциях, при этом на нескольких заправках топливо отпускают только по картам, около 20 АЗС временно не работают.

В первом квартале 2026 года хозяйства Крыма произвели 34,2 тыс. т молока, что составило 93,5% к уровню 2025 года. Снижение объемов эксперты связывают с ростом цен на корма и ресурсы, дефицитом кадров и неблагоприятными погодными условиями.

За первые четыре месяца 2026 года в Адыгее ввели 140,03 тыс. кв. м индивидуального жилья — это 60% от общего объема, хотя год назад показатель был выше на 27 тыс. «квадратов». Основные объемы строительства по-прежнему сосредоточены в Майкопе, Тахтамукайском и Майкопском районах.

Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота, заслушал доклады о текущей обстановке и поручил усилить береговую систему обнаружения и защиту инфраструктуры. Глава Минобороны также встретился с руководителями Крыма и Севастополя и вручил военнослужащим флота государственные награды.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 24 июля возобновляет прямые регулярные рейсы из Краснодара в Дубай на Boeing 737 с четырьмя вылетами в неделю. До конца сентября самолеты будут принимать в аэропорту DXB, затем рейсы перенаправят в Аль-Мактум.

В Анапе выделили отдельную АЗС для общественного и специализированного транспорта, чтобы обеспечить бесперебойную работу экстренных, коммунальных и пассажирских служб. На остальных заправках организовано круглосуточное дежурство для контроля порядка, а в мэрии ввели дополнительные меры экономии топлива, сократив выезды служебного транспорта.