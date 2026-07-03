В Адыгее объем частного домостроения сократился на 16%

Объем ввода индивидуального жилья в Адыгее за первые четыре месяца 2026 года сократился по сравнению с прошлогодними показателями, при этом частные домовладения по-прежнему формируют основу жилищного фонда республики. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в региональном министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, в январе—апреле 2026 года индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 140,03 тыс. кв. м жилья. Это составляет 60,14% от общего ввода по региону, который достиг отметки в 232,85 тыс. «квадратов».

В министерстве пояснили, что годом ранее за аналогичный период 2025 года объем строительства частных домов превышал текущий уровень на 27 тыс. кв. м, составив 167,04 тыс. «квадратов». Тогда доля ИЖС в общей структуре достигала почти 66% при совокупном вводе в 253,5 тыс. кв. м.

Несмотря на отрицательную динамику в цифрах, географический рейтинг популярности среди частных застройщиков не изменился. Как и раньше, наибольшие объемы строительства приходятся на три локации: республиканский центр — город Майкоп, а также прилегающие к нему Тахтамукайский и Майкопский районы.

Как писал «Ъ-Кубань», индивидуальное жилищное строительство в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года заняло 78,2% от общего объема ввода жилья. За январь—март введено 553,8 тыс. кв. м индивидуального жилья против 1 349,5 тыс. кв. м в первом квартале прошлого года. Таким образом, объем ИЖС снизился на 58,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В 2025 году доля ИЖС составляла 58,8% (3670 тыс. кв. м), сократившись на 3,4% по сравнению с показателем 2024 года (3800 тыс. кв. м).

Наталья Решетняк