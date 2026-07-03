Власти Анапы выделили отдельную АЗС для общественного и спецтранспорта

В Анапе выделили отдельную автозаправочную станцию для общественного и специализированного транспорта. Решение приняли на уровне муниципалитета для обеспечения бесперебойной работы экстренных, коммунальных и транспортных служб города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Благодаря введенной мере все экстренные и коммунальные службы Анапы, а также предприятия, обеспечивающие пассажирские перевозки и вывоз твердых коммунальных отходов, заправляются оперативно и продолжают работу в штатном режиме без сбоев.

На остальных автозаправочных станциях Анапы организовали круглосуточное дежурство специалистов администрации, сотрудников полиции, казаков и добровольцев. Они контролируют соблюдение очередности, обеспечивают общественный порядок и пресекают любые попытки спекуляций.

Мэр Анапы Светлана Маслова также сообщила о дополнительных мерах экономии топлива в работе администрации города. По ее словам, в мэрии максимально сократили выезды на служебном транспорте, а совещания перевели в режим видеоконференцсвязи.

Служебный транспорт в администрации используют только для выполнения непосредственных обязанностей на территории и в экстренных случаях. Такие меры приняли для обеспечения стабильной работы городских служб и рационального использования ресурсов.

Мария Удовик