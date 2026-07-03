«Аэрофлот» возобновит рейсы из Краснодара в Дубай с 24 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 24 июля возобновляет прямые регулярные рейсы из Краснодара в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737, которые рассчитаны на перевозку пассажиров в двух классах обслуживания — эконом- и бизнес-класс. В этом сезонном расписании на маршруте Краснодар—Дубай—Краснодар запланировано четыре рейса в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Отмечается, что до конца сентября воздушные суда будут принимать в международном аэропорту Дубай (DXB), после чего рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC).

Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами состоялось 1 июня. В настоящий момент «Аэрофлот» также выполняет из Москвы в Дубай два рейса ежесуточно.

Наталья Решетняк