В Крыму производство молока сократилось на 6,5% в 2026 году

В первом квартале 2026 года в хозяйствах всех категорий Крыма произвели 34,2 тыс. т молока, или 93,5% к аналогичному уровню 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства республики со ссылкой на данные Крымстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

За первые три месяца 2025 года крымские животноводческие организации произвели 36,6 тыс. т молока, или 96% по отношению к аналогичному периоду 2024 года.

«Увеличение цен на корма, ветеринарные препараты, электроэнергию и другие ресурсы, необходимые для молочного производства, повысило себестоимость продукции. Это привело к снижению рентабельности и, как следствие, к сокращению объемов производства у менее эффективных хозяйств. Дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, особенно доярок и специалистов по уходу за животными, также является существенным фактором. Отсутствие достаточного количества работников приводит к снижению эффективности работы ферм и, соответственно, к уменьшению объемов производства. Свою роль сыграла и общая экономическая ситуация в республике, и неблагоприятные погодные условия, негативно сказавшиеся на урожайности кормовых культур»,— прокомментировал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в первом квартале 2026 года в хозяйствах всех категорий Крыма производство скота и птицы на убой в живом весе составило 27,3 тыс. т, или 78,5% к аналогичному уровню 2025 года.

Подробнее о том, с какими вызовами сталкиваются животноводы юга России,— в материале «Скотская тенденция».

Маргарита Синкевич