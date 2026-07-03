Продажу бензина в Новороссийске возобновили

На автозаправочных станциях в Новороссийске возобновили продажу топлива. Об этом свидетельствуют данные администрации города-героя на 13:00 мск 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас топливо отпускается на 15 заправочных станциях Новороссийска с действующими ограничениями. Топливо разливается в топливные баки не более 20–200 л на один автомобиль.

Отпускающие бензин АЗС «Роснефть» находятся на Мысхакском шоссе, в Кирилловке и Верхнебаканском (ул. Черноморская), «Лукойл» — на пр. Дзержинского, ул. Ленина в Цемдолине и Глебовском, Rusoil — на ул. Золотая Рыбка в Цемдолине, «Татнефть» — в Верхнебаканском, «Уфимнефть» — на ул. Ленина в Цемдолине, на выезде из Владимировки и на ул. Кооперативная в Кирилловке.

АИ-100 есть в наличии на одной автозаправочной станции, АИ-95 и АИ-92 продаются на восьми заправках. Дизельное топливо отпускается на 12 станциях.

На АЗС «Лукойл» на Сухумском шоссе, на улице Ленина в Цемдолине рядом с гипермаркетом «Лента» и в станице Натухаевской (АЗС «Газпром») топливо отпускается только по топливным картам. Около 20 АЗС временно не продают топливо.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 3 июля на автозаправочных станциях Новороссийска отсутствовал бензин. Топливо отпускали исключительно по специальным картам.

Алина Зорина