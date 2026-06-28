Главные новости за 22-28 июня: Ростов-на-Дону и область

В Новочеркасске началось строительство завода по производству строительных геосинтетических материалов и габионно-сетчатых конструкций. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики Ростовской области. Инвестиционный проект реализует ООО «Геопродукт». «Планируемый срок реализации проекта — 2030 год», — отметили в ведомстве.

Ростов-на-Дону оказался в числе российских городов-миллионников, где в мае сильнее всего выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные федерального агентства недвижимости «Этажи». По итогам мая средняя стоимость квадратного метра в ростовских «однушках» достигла 147 тыс. руб. За месяц показатель увеличился на 2,6%. Такой же рост среди крупнейших городов страны зафиксирован только в Красноярске. При этом в целом по российским мегаполисам ситуация оказалась противоположной. Как подсчитало издание, май стал первым месяцем 2026 года, когда средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках начала снижаться. В среднем квадратный метр подешевел на 0,1%, до 169,6 тыс. руб.

В Ростове-на-Дону насчитывается около 20 участков коммунальных сетей с критическим уровнем износа, превышающим 60%, — порог, за которым дальнейшая эксплуатация инфраструктуры считается предельно допустимой, пишет РБК Ростов со ссылкой на данные ростовской мэрии.

К 2029 году Ростовская область может столкнуться с дефицитом хладагентов, заявил председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин на заседании комитета торгово-промышленной палаты Ростовской области по промышленности, энергетике и инвестиционной деятельности.

Заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова раскрыла механизм финансирования Темерницкого скоростного диаметра, реализация которого обсуждается уже почти два десятилетия, а суммарный объем вложений оценивается в 40 млрд руб., заявила чиновница на пресс-конференции в «Интерфаксе».

В Ростовской области за неделю вновь выросли цены на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют данные Росстата по состоянию на 22 июня. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 1,42 рубля и достигла 69,15 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 1,28 рубля — до 76,01 рубля за литр. Цена АИ-98 и выше выросла на 1,13 рубля и составила 98,13 рубля. Наиболее заметно за неделю прибавило в цене дизельное топливо — на 1,5 рубля, до 78,8 рубля за литр.

Очереди на автозаправочных станциях Дона возникли из-за целого комплекса факторов. Это и трудности, вызванные необходимостью перестройки логистических цепочек, и ажиотажный спрос, из-за которого потребление топлива увеличилось в полтора-два раза. Такая информация прозвучала на заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами, который прошел под председательством министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.

В Ростовской области количество транзакций в категории «БАДы и здоровое питание» с15 января по 15 мая 2026 года увеличилось на 46%, оборот — на 47%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики финтех-компании ЮMoney. «Средний чек при этом остался практически на прежнем уровне, прибавив лишь 1% и составив 8 032 руб. Это говорит о росте рынка преимущественно за счет частоты покупок и притока новых клиентов. Однако первый квартал в Ростовской области был еще более активным: число оплат выросло на 57% к январю-марту 2025 года, оборот подскочил на 88%, а средний чек увеличился на 20% — до 8 421 руб.»,— рассказали эксперты ЮMoney.

Плодоовощная продукция в Ростовской области подешевела на 12,8% в годовом выражении — снижению цен способствовали укрепление рубля, сезонное сокращение затрат аграриев и высокий урожай тепличных культур по всей стране.