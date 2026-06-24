Пятая часть ростовских коммунальных сетей предельно изношена

В Ростове-на-Дону насчитывается около 20 участков коммунальных сетей с критическим уровнем износа, превышающим 60%, — порог, за которым дальнейшая эксплуатация инфраструктуры считается предельно допустимой, пишет РБК Ростов со ссылкой на данные ростовской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Городская администрация Ростова-на-Дону подтвердила наличие критически изношенных объектов коммунальной инфраструктуры: около двух десятков участков трубопроводных сетей исчерпали нормативный ресурс. Степень их деградации превышает 60%, что соответствует предельно допустимым показателям эксплуатации.

Как пояснили в городской администрации, проблемные участки включены в приоритетные планы реконструкции ресурсоснабжающих компаний. «Есть отдельные участки сетей с износом более 60% — а это предельный срок их эксплуатации. Их в городе порядка 20. Данные участки включаются в планы реконструкции ресурсоснабжающих организаций в первую очередь», — сообщили в мэрии.

Согласно актуальным данным на январь 2026 года, средний уровень деградации водопроводных магистралей в городе достиг 51%, тепловых — 51,3%. Для сравнения: в течение 2025 года аналогичные показатели составляли 49,6% и 52,9% соответственно, что свидетельствует о постепенном нарастании проблемы по водоснабжению при незначительном улучшении ситуации с теплоснабжением.

Обновление изношенной инфраструктуры финансируется без привлечения бюджетных средств — через инвестиционные программы ресурсоснабжающих предприятий, а также в рамках федеральных проектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства с опорой на внебюджетные источники.

Проблема носит региональный масштаб. Ещё в феврале 2025 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь публично признал, что совокупный износ коммунальных сетей по региону в целом превышает 60%. При этом глава региона указал, что в ряде населенных пунктов степень деградации инфраструктуры достигает 70–80%, что делает ситуацию особенно острой в контексте подготовки к отопительным сезонам.

Станислав Маслаков