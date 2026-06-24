Россоюзхолодпром: Ростовская область может столкнуться с дефицитом хладагентов

К 2029 году Ростовская область может столкнуться с дефицитом хладагентов, заявил председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин на заседании комитета торгово-промышленной палаты Ростовской области по промышленности, энергетике и инвестиционной деятельности.

Как рассказал господин Дубровин, во всем мире идет поэтапное сокращение производства и потребления гидрофторуглеродов (ГФУ), применяемых сейчас в холодильном оборудовании и кондиционерах, поскольку их использование ускоряет глобальное потепление. Согласно графику сокращения ГФУ в России, в 2029 году оно достигнет 70%. Поэтому, как отмечает Юрий Дубровин, предприятиям уже сейчас необходимо постепенно переходить на использование природных хладагентов (аммиак, углеводороды, углекислый газ).

«Многие отрасли просто встанут в 2029 году если сейчас не начинать серьезную подготовку к этой ситуации. В первую очередь я обращаюсь к руководству вашего региона. Нужно запретить ввод любых крупных объектов, — спортивных, логистических, административных, — до проведения экспертизы о возможности запуска этого объекта с холодильным оборудованием на природном хладагенте»,— заявил Юрий Дубровин.

Особенно сложная ситуация может сложиться в отраслях ритейла и логистики, так как крупные объекты заправляются сотнями тонн хладагента. При дефиците дозаправки объекты могут остановиться, что приведет к порче продуктов и остановке магазинов, предупредил глава Россоюзхолодпрома.

По итогам обсуждения вопроса торгово-промышленная палата Ростовской области рекомендовала министерству промышленности и энергетики региона сформировать совместно с предпринимательским сообществом рабочую группу по перевооружению холодильных систем

Кристина Федичкина