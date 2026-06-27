В минпромэнерго Ростовской области установили причины очередей на АЗС

Очереди на автозаправочных станциях Дона возникли из-за целого комплекса факторов. Это и трудности, вызванные необходимостью перестройки логистических цепочек, и ажиотажный спрос, из-за которого потребление топлива увеличилось в полтора-два раза. Такая информация прозвучала на заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами, который прошел под председательством министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев

Глава минпромэнерго региона согласился, что ситуация непростая. «Мы видим очереди и понимаем обеспокоенность людей, – сказал господин Савельев. – Есть объективные трудности с доставкой, на перестройку логистики нужно время. Вице-премьер Александр Валентинович Новак подтвердил: запасы для внутреннего рынка достаточные. Мы на постоянной связи с топливными компаниями, ежедневно отслеживаем цены и ситуацию с поставками. Для муниципалитетов открыта круглосуточная дежурная линия. Ситуация находится на жестком контроле».

Глава минпромэнерго подчеркнул, что власти региона оперативно реагируют на все возникающие сложности и ведут постоянный мониторинг объемов поставок. В ряде случаев, особенно на частных АЗС, наблюдается кратковременное отсутствие отдельных видов топлива, что связано как с возросшей нагрузкой на доставку, так и с рыночными механизмами закупок. При этом запасы дизтоплива и бензина у ключевых поставщиков - «Роснефти», «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома» - достаточны для удовлетворения потребностей региона, уверены в донском правительстве.

Для стабилизации обстановки минпромэнерго Дона призывает жителей региона заправляйте автомобиль по мере необходимости, не создавая искусственный спрос «про запас», использовать для заправки только штатный топливный бак автомобиля и опираться на официальную информацию от органов власти.

Для оперативного реагирования на возможные проблемы в Ростовской области создан региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами. В его состав входят представители профильных ведомств, Управления ФАС, поставщиков топлива, транспортных компаний и заводов.

Подробнее о том, как ростовчане пытаются заправлять автомобили в условиях топливного кризиса — в репортаже «В погоне за литром».

Владимир Андреев