Росстат зафиксировал рост цен на бензин в Ростовской области

В Ростовской области за неделю вновь выросли цены на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют данные Росстата по состоянию на 22 июня.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 1,42 рубля и достигла 69,15 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 1,28 рубля — до 76,01 рубля за литр. Цена АИ-98 и выше выросла на 1,13 рубля и составила 98,13 рубля. Наиболее заметно за неделю прибавило в цене дизельное топливо — на 1,5 рубля, до 78,8 рубля за литр.

Вместе с тем фактические цены на автозаправочных станциях отличаются от среднестатистических показателей. По данным местных СМИ, на фоне перебоев с поставками топлива на отдельных АЗС региона образовались очереди, а некоторые станции временно остались без бензина.

Стоимость топлива также существенно различается в зависимости от сети заправок. Так, на ряде крупных АЗС Ростова литр АИ-92 продается примерно за 65 рублей, тогда как на других заправках его цена достигает 69 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими марками бензина, а стоимость АИ-98 на отдельных АЗС уже превышает 100 рублей за литр.

Ранее перевозчики Ростовской области предупреждали о возможных перебоях в работе общественного транспорта из-за введения суточных лимитов на отпуск топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.

Валерий Климов