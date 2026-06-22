Новочеркасский завод геосинтетики планируют открыть в 2030 году

В Новочеркасске началось строительство завода по производству строительных геосинтетических материалов и габионно-сетчатых конструкций. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

Инвестиционный проект реализует ООО «Геопродукт». «Планируемый срок реализации проекта — 2030 год», — отметили в ведомстве.

Предприятие будет выпускать импортозамещающую продукцию: габионно-сетчатые конструкции — объёмные сооружения в виде сетки, заполненной камнем, — сетки двойного кручения, профилированные, гладкие и текстурированные геомембраны на основе полимеров для гидроизоляции в строительстве, ландшафтном дизайне и землеустройстве, а также геополотна тканого и нетканого типов.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Геопродукт» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Основная деятельность — производство изделий из проволоки и пружин. Руководителем компании является Станислав Романов. Выручка организации в 2025 году составила 715,3 млн руб., чистая прибыль — 7,6 млн руб.

Мария Хоперская