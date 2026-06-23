Ростов вошел в число лидеров по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов

Ростов-на-Дону оказался в числе российских городов-миллионников, где в мае сильнее всего выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные федерального агентства недвижимости «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам мая средняя стоимость квадратного метра в ростовских «однушках» достигла 147 тыс. руб. За месяц показатель увеличился на 2,6%. Такой же рост среди крупнейших городов страны зафиксирован только в Красноярске. При этом в целом по российским мегаполисам ситуация оказалась противоположной. Как подсчитало издание, май стал первым месяцем 2026 года, когда средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках начала снижаться. В среднем квадратный метр подешевел на 0,1%, до 169,6 тыс. руб.

Сильнее всего цены на однокомнатные квартиры снизились в Перми — на 2,5%, Волгограде — на 2,2% и Казани — на 2%. Также отрицательная динамика отмечена в Уфе, Санкт-Петербурге, Омске и Новосибирске.

Несмотря на начавшееся охлаждение рынка в ряде городов, Ростов-на-Дону остается среди мегаполисов с растущими ценами. По темпам удорожания вторичного жилья донская столица в мае уступила лишь немногим участникам рейтинга.

За последний месяц цены на однокомнатные квартиры выросли в девяти из 16 российских городов-миллионников. Однако впервые с начала года общий показатель по всем мегаполисам оказался отрицательным.

По данным аналитиков, за год вторичное жилье подорожало во всех российских миллионниках без исключения. В среднем рост стоимости однокомнатных квартир составил около 9%.

Валерий Климов