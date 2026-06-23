Ростов вошел в число лидеров по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов
Ростов-на-Дону оказался в числе российских городов-миллионников, где в мае сильнее всего выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные федерального агентства недвижимости «Этажи».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По итогам мая средняя стоимость квадратного метра в ростовских «однушках» достигла 147 тыс. руб. За месяц показатель увеличился на 2,6%. Такой же рост среди крупнейших городов страны зафиксирован только в Красноярске. При этом в целом по российским мегаполисам ситуация оказалась противоположной. Как подсчитало издание, май стал первым месяцем 2026 года, когда средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках начала снижаться. В среднем квадратный метр подешевел на 0,1%, до 169,6 тыс. руб.
Сильнее всего цены на однокомнатные квартиры снизились в Перми — на 2,5%, Волгограде — на 2,2% и Казани — на 2%. Также отрицательная динамика отмечена в Уфе, Санкт-Петербурге, Омске и Новосибирске.
Несмотря на начавшееся охлаждение рынка в ряде городов, Ростов-на-Дону остается среди мегаполисов с растущими ценами. По темпам удорожания вторичного жилья донская столица в мае уступила лишь немногим участникам рейтинга.
За последний месяц цены на однокомнатные квартиры выросли в девяти из 16 российских городов-миллионников. Однако впервые с начала года общий показатель по всем мегаполисам оказался отрицательным.
По данным аналитиков, за год вторичное жилье подорожало во всех российских миллионниках без исключения. В среднем рост стоимости однокомнатных квартир составил около 9%.