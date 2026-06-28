Онлайн-продажи БАДов и товаров для здорового питания на Дону выросли в 1,5 раза

В Ростовской области количество транзакций в категории «БАДы и здоровое питание» с15 января по 15 мая 2026 года увеличилось на 46%, оборот — на 47%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики финтех-компании ЮMoney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Средний чек при этом остался практически на прежнем уровне, прибавив лишь 1% и составив 8 032 руб. Это говорит о росте рынка преимущественно за счет частоты покупок и притока новых клиентов. Однако первый квартал в Ростовской области был еще более активным: число оплат выросло на 57% к январю-марту 2025 года, оборот подскочил на 88%, а средний чек увеличился на 20% — до 8 421 руб.»,— рассказали эксперты ЮMoney.

Подробнее — в материал «Аптеки БАДаются за покупателей».

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в аптеках Дона продажи БАДов в январе-апреле 2026 года в натуральном выражении сократились на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Реализовано около 2,2 млн упаковок. Покупатели потратили на биодобавки 1,05 млрд руб. Это на 3,8% меньше, чем годом ранее.

Маргарита Синкевич