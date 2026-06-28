Инфляция в Ростовской области замедлилась до 4,8% — данные Банка России

Плодоовощная продукция в Ростовской области подешевела на 12,8% в годовом выражении — снижению цен способствовали укрепление рубля, сезонное сокращение затрат аграриев и высокий урожай тепличных культур по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Годовая инфляция в Ростовской области по итогам мая 2026 года замедлилась до 4,8%, тогда как в среднем по России этот показатель составил 5,3%. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Наиболее выраженную динамику продемонстрировал сегмент плодоовощной продукции: за двенадцать месяцев она стала доступнее на 12,8%. Управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева пояснила, что в мае ценовое снижение на фрукты и овощи оказалось заметнее обычного. В первую очередь это затронуло томаты, огурцы и сладкий перец.

Ключевую роль сыграл сезонный фактор: с приходом тепла теплицы требуют значительно меньших затрат на обогрев и досвечивание, что напрямую отражается на себестоимости продукции. Одновременно благодаря высоким показателям урожайности тепличных хозяйств по всей стране донские торговые точки получили дополнительные объемы овощей закрытого грунта.

Ещё одним фактором, сдержавшим ценовой рост, стало укрепление национальной валюты. Импортные позиции — чеснок, бананы, апельсины — продолжили дешеветь вслед за удорожанием рубля.

В сегменте масложировой продукции фиксируется устойчивая нисходящая тенденция. Сливочное масло снижается в цене уже пятый месяц подряд: за год оно подешевело на 7%. Аналитики ЦБ связывают это с ростом производства молока-сырья и накопленными складскими запасами. Оливковое масло дешевеет десятый месяц кряду — минус 10,4% в годовом выражении.

Вместе с тем в мае относительно апреля зафиксировано удорожание сахара. Традиционное весеннее сокращение складских запасов, а также то обстоятельство, что основной производственный цикл приходится на вторую половину года, оказали давление на цены. Дополнительную нагрузку на производителей создали выросшие расходы на упаковочные материалы и логистику. Тем не менее в годовом сопоставлении сахар также оказался в минусе — на 1,8%.

Станислав Маслаков