Темерницкий диаметр в Ростове-на-Дону обойдется в 40 млрд рублей

Заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова раскрыла механизм финансирования Темерницкого скоростного диаметра, реализация которого обсуждается уже почти два десятилетия, а суммарный объем вложений оценивается в 40 млрд руб., заявила чиновница на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Многолетняя дискуссия вокруг строительства Темерницкого скоростного диаметра в Ростове-на-Дону получила новый импульс: региональные власти обнародовали предполагаемую конфигурацию финансирования масштабного инфраструктурного объекта. Проект, ожидающий реализации на протяжении 17 лет, вышел на стадию технико-экономических расчетов.

Алена Беликова пояснила, что нынешнее соглашение с юридическим лицом «Темерницкий скоростной диаметр» носит декларативный характер — речь идет о протоколе намерений, а не об обязывающих договоренностях. Инициатором проекта выступает АО «Донаэродорстрой»; для разработки финансовой модели привлечена государственная компания «Автодор», накопившая, по оценке Беликовой, уникальные компетенции в сфере возведения платных трасс.

Министр особо подчеркнула ключевое условие успешности проекта: капитальные затраты должны быть точно просчитаны и строго выдержаны. Любое превышение сметы автоматически перекладывает дополнительную финансовую нагрузку на публичную сторону — то есть фактически на бюджет.

Правовой основой для реализации замысла станет концессионное соглашение. Согласно недавним изменениям в федеральном законодательстве, «Автодор» вправе выступать концедентом, тогда как областное правительство займет позицию третьей стороны и одновременно распорядителя грантовых средств. Финансирование предполагается многоуровневым: помимо регионального гранта, планируется задействовать федеральную субсидию — традиционно она составляет порядка 20% от совокупной стоимости объекта, — а также привлечь частный капитал.

Участие «Автодора» существенно расширяет доступный инструментарий: в периметр источников входят собственные резервы компании и средства Фонда национального благосостояния. По словам госпожи Беликовой, это позволит сократить долю дорогостоящих заемных ресурсов в структуре инвестиций.

Вместе с тем говорить о конкретных параметрах проекта пока преждевременно: специалисты завершают транспортное моделирование и уточняют технико-экономическое обоснование, от результатов которого будет зависеть окончательная архитектура сделки.

Станислав Маслаков