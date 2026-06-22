Главные новости за 22 июня. Ростов-на-Дону и область

В Новочеркасске началось строительство завода по производству строительных геосинтетических материалов и габионно-сетчатых конструкций. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

Ростовская область по итогам 2025 года сохранила 34-е место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения — такие данные приводит РИА Новости. Позиция региона относительно 2024 года не изменилась.

На мусорном полигоне в Новочеркасске зафиксировали задымление отходов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Логистический комплекс на улице Радиаторной в Ростове-на-Дону, возведение которого оценивается в 650 млн рублей, планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году — объект простаивал около двух лет из-за нехватки финансирования, однако в конце 2022 года работы удалось возобновить, пишет «РБК Ростов».

Власти Ростова-на-Дону исключили из муниципальной программы развития транспортной инфраструктуры трамвайный проект, стоимость которого за время реализации выросла вдвое — с 40,9 до 80 млрд руб., — а концессионное соглашение с компанией «Синара» рискует завершиться.

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с МУП «Городское хозяйство» (Таганрог) в пользу ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» 28,3 млн руб. задолженности за потребленную электроэнергию. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Водонапорная башня инженера Владимира Шухова в нижегородской Выксе стала главным триумфатором IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»: церемония награждения победителей состоялась в Ростове-на-Дону на сцене Академического театра драмы имени Максима Горького.

По итогам инспекции ростовского городского транспорта перевозчики привлечены к административной ответственности: из 198 единиц проверенного подвижного состава в трёх климатическое оборудование отсутствовало полностью, ещё в 12 машинах кондиционеры оказались принудительно отключены, — об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Ростов-на-Дону оказался в числе российских городов с наиболее ощутимым удешевлением жилья в новостройках: по итогам второго квартала 2026 года стоимость квадратного метра здесь просела на 6,2%, тогда как среднемесячный объем сделок на первичном рынке сократился сразу на 22% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют данные аналитического центра Циан.