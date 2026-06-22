Суд взыскал с горхозяйства Таганрога 28 млн рублей долгов за электричество

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с МУП «Городское хозяйство» (Таганрог) в пользу ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» 28,3 млн руб. задолженности за потребленную электроэнергию. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, истцом ответчику по договору от 10 октября 2017 года поставлена электроэнергия за декабрь 2025 года в количестве 2 807 742 кВт·ч на сумму более 28,3 млн руб. Обязательства по оплате счета за электричество ответчиком не исполнены. ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» уведомило «Городское хозяйство» о необходимости оплаты суммы долга, а также пени. Однако ответчик оставил претензию без удовлетворения.

На основании этого суд решил взыскать с ответчика всю сумму иска. Решение суда не вступило в законную силу.

По данным портала kartoteka.ru, МУП «Городское хозяйство» образовано в Таганроге 18 января 2025 года. Основной вид деятельности предприятия — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Учредителем является управление ЖКХ Таганрога. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Наталья Белоштейн