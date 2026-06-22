В Ростове-на-Дону оштрафовали владельцев автобусов без работающих кондиционеров

По итогам инспекции ростовского городского транспорта перевозчики привлечены к административной ответственности: из 198 единиц проверенного подвижного состава в трёх климатическое оборудование отсутствовало полностью, ещё в 12 машинах кондиционеры оказались принудительно отключены, — об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Власти Ростовской области зафиксировали расхождение между официальной отчетностью транспортных компаний и реальным комфортом пассажиров городских автобусов. Контрольный рейд охватил 198 единиц подвижного состава: у троих климатические установки отсутствовали конструктивно, еще 12 машин вышли на маршруты с намеренно выключенным кондиционированием.

«Информация в докладах и реальные ощущения пассажиров, мягко говоря, расходятся. Это зона ответственности перевозчиков. Все нарушители оштрафованы», — написал глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор обозначил и последствия для тех, кто не устранит нарушения: следующие проверочные рейды пройдут с участием руководителей транспортных компаний, а выездные совещания будут проводиться непосредственно в салонах автобусов без работающего охлаждения.

Крупнейшим игроком на рынке городских пассажирских перевозок Ростова остаётся муниципальное предприятие МУП МТК «Ростовпассажиртранс», на долю которого приходится 41,9% всего городского трафика. В его ведении — маршруты № 3, 4, 6, 16, 34, 42, 71, 94 и ряд других направлений.

Примечательно, что городской автопарк относительно недавно прошел масштабное обновление. В феврале 2026 года муниципалитет закупил 90 новых автобусов на сумму 2,4 млрд руб.: 70 машин большой вместимости и 20 сочлененных — так называемых «гармошек» с повышенной пассажировместимостью. Уже в мае 2026 года весь обновленный состав был введен в эксплуатацию на городских линиях. На этом фоне выявленные нарушения температурного режима выглядят особенно показательно: вопрос комфорта пассажиров оказался не техническим, а организационным.

Станислав Маслаков