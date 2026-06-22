Доля бедных на Дону снизилась до 7,1% по итогам 2025 года

Ростовская область по итогам 2025 года сохранила 34-е место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения — такие данные приводит РИА Новости. Позиция региона относительно 2024 года не изменилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Ключевой показатель рейтинга — отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Ростовской области он составил 2,00, тогда как среднероссийское значение достигло 2,19.

Доля жителей региона за чертой бедности сократилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с 2024 годом и составила 7,1%. По России в целом этот показатель снизился с 7,1 до 6,7%. В 67 субъектах доля бедного населения не превышает 10%, тогда как в Ингушетии она превышает 20%.

Первое место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ с показателем 3,99. Следом расположились Ямало-Ненецкий автономный округ (3,98) и Чукотский автономный округ (3,65). В пятёрку лидеров также вошли Магаданская область (3,28) и Москва (3,13).

Мария Хоперская