Проект реставрации башни Шухова взял Гран-при фестиваля в Ростове-на-Дону

Водонапорная башня инженера Владимира Шухова в нижегородской Выксе стала главным триумфатором IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»: церемония награждения победителей состоялась в Ростове-на-Дону на сцене Академического театра драмы имени Максима Горького.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» Фото: Пресс-служба IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»

Высшую награду профессионального сообщества реставраторов — Гран-при IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» — завоевал проект восстановления водонапорной башни, возведенной в своё время выдающимся русским инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым в городе Выкса Нижегородской области.

Авторский коллектив, удостоенный главного приза, составили К. В. Авдеев, А. Н. Мамин, М. А. Назаров, А. В. Рэуцу и В. В. Бобров. В реализации проекта также приняли участие АО «ОМК» и АО «ЦНИИПромзданий».

Торжественное закрытие фестиваля прошло 11 июня на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. За три насыщенных дня на площадках мероприятия развернулось свыше 80 тематических событий, в которых задействовали около 150 специалистов по охране и реставрации архитектурно-градостроительного наследия. Профессионалы отрасли представили передовые практики приспособления памятников, обменялись мнениями о ключевых тенденциях и рассмотрели инновационные подходы к сбережению исторической среды российских городов.

Конкурсная программа в нынешнем году собрала более 140 заявок от команд из десятков субъектов Федерации — географический охват простирался от Москвы до Красноярска, от Ростова-на-Дону до Тюмени.

Параллельно с деловой частью развернулась масштабная выставка, объединившая конкурсные работы, экспозиции «Творческие архитектурные мастерские и коллективы» и «Материалы и технологии», а также серию плакатов проекта «СОхранить» — петербургской инициативы, посвященной бережному обращению с памятниками истории и культуры. Отдельного внимания удостоился специальный проект «SOS. Спасаем вместе», направленный на привлечение общественного интереса к уникальным объектам наследия регионов России — как остро нуждающимся в помощи, так и уже возрожденным совместными усилиями волонтеров и профессионалов. Среди участников выставочной программы — «НПК Коломенские Краски», «РУНИТ», «Уральский Метлах», ООО «АРТЕМИДА», «НКЦ», «Башкирский кирпич», «Академия Архитектурного Наследия» и ООО «БИРСС-Д».

Станислав Маслаков