Логистический комплекс за 650 млн рублей достроят в Ростове-на-Дону к 2026 году

Логистический комплекс на улице Радиаторной в Ростове-на-Дону, возведение которого оценивается в 650 млн рублей, планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году — объект простаивал около двух лет из-за нехватки финансирования, однако в конце 2022 года работы удалось возобновить, пишет «РБК Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Строительство крупного логистического объекта по переулку Радиаторному, 5 в Ростове-на-Дону вышло на финишную прямую после вынужденного перерыва. Общий объем капиталовложений в проект составляет 650 млн руб., ввод комплекса намечен на 2026 год.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в 2020 году подрядчики успели подготовить строительную площадку, заключить договоры генерального подряда и технического надзора, а также обустроить свайное основание. Однако вскоре объект был законсервирован — застройщик столкнулся с нехваткой средств. Почти два года площадка оставалась без движения, и лишь в ноябре 2022 года строительные работы были возобновлены.

На сегодняшний день первый этап реализации проекта выполнен на 67%. Рабочим удалось завершить устройство фундаментов и ростверков, установить фундаментную балку, а также изготовить и смонтировать металлоконструкции. Параллельно возведена подпорная стена и проложена подъездная дорога. Сейчас бригады заняты прокладкой инженерных коммуникаций внутри здания: системы вентиляции готовы на 80%. Работы по благоустройству прилегающей территории продолжаются.

Инвестором выступает индивидуальный предприниматель Морозов В. А., специализирующийся на аренде и управлении нежилой коммерческой недвижимостью.

Станислав Маслаков