На полигоне в Новочеркасске зафиксировали новое задымление отходов
На мусорном полигоне в Новочеркасске зафиксировали задымление отходов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.
Фото: соцсети Антонины Пшеничной
По словам госпожи Пшеничной, открытое горение отсутствует, площадь очага тления составляет порядка 50 кв. м. На месте работает региональный оператор «Экоград-Н». Специалисты ведут послойную пересыпку грунтом с привлечением шести единиц спецтехники. Ситуация, как отмечается, остается под контролем до полного устранения очага.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на полигоне твердых бытовых отходов ООО «Экоград-Н» по улице Крайней в Новочеркасске ликвидировали очаговое тление на площади 150 кв. м.