Квадратный метр в новостройках Ростова-на-Дону подешевел на 6,2% за квартал

Ростов-на-Дону оказался в числе российских городов с наиболее ощутимым удешевлением жилья в новостройках: по итогам второго квартала 2026 года стоимость квадратного метра здесь просела на 6,2%, тогда как среднемесячный объем сделок на первичном рынке сократился сразу на 22% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют данные аналитического центра Циан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Первичный рынок недвижимости Ростова-на-Дону завершил второй квартал 2026 года с одним из наиболее заметных ценовых откатов среди всех исследованных российских городов. Стоимость квадратного метра в новостройках донской столицы опустилась на 6,2%.

По данным исследования, среднемесячный объем реализации квартир в новостройках во втором квартале оказался на 22% ниже показателей первого. В годовом выражении число заключенных сделок уменьшилось на 17%. Темпы роста цен в целом по стране затормозили до 0,2% за квартал — столь низкой динамики не фиксировалось с 2023 года. Вместе с тем в годовом сопоставлении новостройки по России в среднем всё же подорожали — на 9%.

Ценовое снижение охватило 9 из 40 городов, попавших в выборку: в каждом из них квадратный метр потерял более 1% стоимости. Помимо Ростова-на-Дону, заметнее всего жилье подешевело в Барнауле — на 7,3% — и в Оренбурге, где фиксируется просадка на 6,6%.

На протяжении всего квартала средние цены предложения в сегменте новостроек оставались практически неизменными — подобная стагнация не наблюдалась с 2023 года. Директор направления первичной недвижимости Циан Артём Глебов связывает происходящее с ограниченным покупательским интересом: «Продажи во втором квартале оказались ниже ожиданий. Вместе с тем во втором полугодии спрос будет постепенно восстанавливаться на фоне смягчения условий по рыночным кредитам, а с ростом активности возобновится и повышение цен».

Пониженный спрос при стабильном выводе новых объектов в продажу привел к накоплению лотов в экспозиции: общий объем активного предложения на рынке прибавил за квартал 7%. Аналогичная картина зафиксирована и в Ростове-на-Дону, где число доступных к покупке квартир также возросло.

При этом застройщики воздерживаются от агрессивного снижения прайсов: средний дисконт по рынку удерживается на уровне 6%, и признаков массового демпинга аналитики пока не наблюдают.

Станислав Маслаков