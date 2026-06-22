Ростов-на-Дону лишился трамвайного проекта за 80 млрд рублей

Власти Ростова-на-Дону исключили из муниципальной программы развития транспортной инфраструктуры трамвайный проект, стоимость которого за время реализации выросла вдвое — с 40,9 до 80 млрд руб., — а концессионное соглашение с компанией «Синара» рискует завершиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Амбициозный план по переустройству трамвайной сети донской столицы официально вычеркнут из городской повестки. Муниципальная программа развития транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок Ростова-на-Дону лишилась раздела, посвященного проекту «Развитие общественного транспорта в 2026–2027 годах», — именно он предусматривал масштабную реконструкцию и прокладку новых трамвайных маршрутов. Корректировки в документ внесли в первых числах июня 2026 года.

Куратором направления числился Константин Лашенко, незадолго до этого покинувший пост директора департамента транспорта на фоне конфликта внутри ведомства.

Проект «Ростовский трамвай» задумывался как комплексное обновление всей рельсовой инфраструктуры города. На условиях концессии екатеринбургская группа «Синара» намеревалась соединить трамвайным сообщением район Суворовский с историческим центром, а также связать Левенцовку с территорией бывшего аэропорта, активно застраиваемой жилыми кварталами. Помимо прокладки путей, соглашение охватывало модернизацию действующего подвижного состава и приобретение порядка 80 новых вагонов.

Переломным моментом стал февраль 2026 года: городская администрация и «Синара» объявили о намерении расторгнуть концессию. Главным доводом городских чиновников послужила экономическая несостоятельность проекта — после пересчета смета удвоилась, достигнув 80 млрд руб. против первоначальных 40,9 млрд руб. Вместе с тем переговоры между сторонами продолжаются, и формально соглашение до сих пор не аннулировано.

Согласно сведениям из базы «Контур.Фокус», местное юридическое лицо целиком принадлежит ООО «Синара ГТР». Прежде половиной долей владел Алексей Золотарёв, тогда как оставшийся пакет через цепочку аффилированных структур контролировала сама «Синара». По итогам 2024 года компания «Синара ГТР Ростов-на-Дону» зафиксировала убыток в размере 105,5 млн руб.

Станислав Маслаков