Главные новости за 19 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Владимир Крушельницкий назначен министром здравоохранения Краснодарского края, распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

УФАС Краснодарского края заявило об отсутствии дефицита топлива в регионе. По данным ведомства, проблемы с наличием бензина на АЗС связаны с логистикой и ажиотажным спросом.

Экс-нациста Оберландера обвинили в геноциде жителей Кубани в годы Великой Отечественной войны.

Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие 58 пляжам Анапы, заявили на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Керченском проливе. Еще десять пляжей курорта проходят экспертизу.

Экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева приобрела элитную квартиру в Тбилиси, сообщают «Известия» со ссылкой на грузинский реестр недвижимости. Квартира стоила порядка 25 млн руб.

Житель Краснодара получил 20 лет заключения за диверсии на железной дороге.

Бывшего депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании. Экс-парламентарий объявлен в розыск.

В 2027 году в Коктебеле начнется строительство курорта за 17 млрд рублей.