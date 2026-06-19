Экс-нациста Оберландера обвинили в геноциде жителей Кубани в годы войны

ГУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина Канады, уроженца Украины немецкого происхождения Гельмута Оберландера, обвиняемого в геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ему вменяют преступление, предусмотренное ст. 357 УК РФ (геноцид), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, не позднее октября 1941 года Гельмут Оберландер вступил в зондеркоманду 10а на территории оккупированного города Молочанска Украинской ССР. Подразделение выполняло карательные функции и участвовало в массовых убийствах мирного населения и военнопленных.

Следователи установили, что в 1942 году Гельмут Оберландер, находясь в должности переводчика зондеркоманды под руководством нацистского преступника Курта Кристмана, участвовал в четырех карательных операциях на территории Краснодарского края и Ростовской области. В результате этих акций уничтожили не менее 3,3 тыс. советских граждан.

В СКР сообщили, что в ходе расследования собрали доказательства причастности обвиняемого к преступлениям. Следствие использовало показания очевидцев и свидетелей, материалы допросов осужденных сослуживцев, результаты судебной портретной экспертизы, архивные документы и трофейные немецкие материалы, в которых отражена структура и деятельность зондеркоманды 10а.

После капитуляции Германии Оберландер покинул Европу и скрылся от органов следствия. В 1954 году он эмигрировал в Канаду, где получил гражданство, скрыв факт службы в карательных подразделениях Третьего рейха. Обвиняемый умер 20 сентября 2021 года.

Следственный комитет отметил, что уголовное дело направили для решения вопроса о рассмотрении в общем судебном порядке. В ведомстве также сообщили, что продолжают расследование масштабного дела о геноциде советского народа в годы войны. Следователи изучают архивные документы и устанавливают лиц, причастных к преступлениям против мирных жителей и военнопленных на территории СССР.

Мария Удовик