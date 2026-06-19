Министром здравоохранения Кубани назначен Владимир Крушельницкий

Владимир Крушельницкий назначен министром здравоохранения Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Владимир Крушельницкий родился 3 апреля 1985 года в селе Вольно-Надеждинском Приморского края. В 2008 году он окончил Кубанский государственный медицинский университет, прошел профессиональную подготовку по специальностям «Хирургия», «Эндоскопия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Является кандидатом медицинских наук.

В период с 2002 по 2004 год Владимир Крушельницкий работал на кафедре кубанского медицинского вуза лаборантом. С 2010 по 2020 год являлся врачом-эндоскопистом в городской больнице №2.

По данным администрации Краснодарского края, в 2020–2026 годах министр занимал должности заведующего консультативно-диагностическим центром, заместителя главного врача во второй краевой больнице. С мая 2026 года был временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Краснодарского края.

Господин Крушельницкий награжден почетными грамотами министерства здравоохранения Краснодарского края, ЗСК и краевой организации профсоюза работников здравоохранения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что экс-министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов признал вину в мошенничестве на 7,6 млн руб. по уголовному делу о незаконном получении зарплаты в Кубанском государственном медицинском университете.

О задержании экс-министра стало известно 17 марта 2026 года. На следующий день его арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В апреле Октябрьский райсуд Краснодара принял решение об обращении активов стоимостью 1,9 млрд руб., принадлежащих экс-министру и его семье, в доход РФ в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Алина Зорина