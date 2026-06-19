В Коктебеле курорт за 17 млрд рублей начнут строить в 2027 году

Строительство многофункционального круглогодичного рекреационного комплекса в Коктебеле планируется начать весной-летом 2027 года. Объем инвестиций в проект составит 17 млрд руб., пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на гендиректора ООО «СЗ «СДК» Тимура Власенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас девелопер занимается проектированием, инженерными изысканиями, сбором исходных данных и проходит экспертизы, включая государственные и экологические. По словам Тимура Власенко, этот этап займет около года.

Объект будет возводиться в один этап, без разбивки на очереди. Завершить строительно-монтажные работы планируется через четыре года, выход на проектную мощность — на десятый год. По словам господина Власенко, это касается загрузки отеля, продаж и работы сервисных служб.

Отмечается, что на разработку концепции ушло более полугода, затраты составили около 20 млн руб. без учета инженерных изысканий и аналитики.

По словам Тимура Власенко, архитектурная концепция комплекса разработана с учетом охраны культурного наследия и адаптирована к ландшафту Коктебеля. Форма зданий будет напоминать вулканические образования, иметь округлые очертания, органично вписывающиеся в окружающую среду. Основная высотность — мало- и среднеэтажная: главное здание гостиницы — шестиэтажное, строения в верхней части предгорья не превысят 15 м, в низине — до 30 м, девять этажей.

Подчеркивается, что территория курорта граничит с объектом культурного наследия — городищем Тепсень, а также с границами заповедника.

Алина Зорина