В Анапе 58 пляжей получили разрешение на открытие

В Анапе после восстановительных работ разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на правительство РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На заседании правительственной комиссии Виталий Савельев заявил, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе продолжаются. На побережье ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка, выполнение мероприятий находится на контроле Роспотребнадзора.

Разрешительные документы получили 58 анапских пляжей, еще десять пляжных территорий проходят соответствующую экспертизу.

За прошедшее время на побережье Черного моря не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Загрязнения не выявлены на космических снимках в районе крушения танкеров.

С начала работ по ликвидации ЧС очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе и повторно. В специализированные организации вывели порядка 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.

В ликвидации последствий мазутной ЧС задействовано 776 человек и 188 единиц техники.

Кристина Мельникова