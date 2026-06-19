Экс-судья Елена Хахалева купила элитную недвижимость в Тбилиси

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева приобрела элитную квартиру в центре Тбилиси, сообщают «Известия» со ссылкой на грузинский реестр недвижимости. Елена Хахалева покинула Россию и находится в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Выписка из грузинского реестра гласит, что женщина, чьи ФИО и дата рождения идентично совпадают с данными бывшей судьи, стала собственницей жилья в башне Axis Towers на проспекте Ильи Чавчавадзе. Площадь квартиры составляет чуть более 53 кв. м.

Право собственности на квартиру зарегистрировано 17 июня 2025 года, а договор купли-продажи, судя по данным «Известий», был подписан в 2023 году. Стоимость жилья может достигать 25 млн руб. Axis Towers является одним из престижных жилых комплексов в грузинском Тбилиси.

В отношении Елены Хахалевой, некогда являвшейся судьей Краснодарского краевого суда, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Согласно материалам следствия, в период с 2016 по 2019 годы она отсутствовала на работе без уважительных причин 127 раз, и эти дни отмечались рабочими. За фактически не отработанные дни Елена Хахалева получила порядка 1,2 млн руб.

Елену Хахалеву заочно арестовали в 2022 году. В 2025 году Азербайджан отказал в ее экстрадиции.

Кристина Мельникова