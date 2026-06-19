Экс-депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании и объявили в розыск

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего депутата Государственной думы по уголовному делу об изнасиловании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на фигуранта дела, который уточнил, что решение принято в его отсутствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам обвиняемого, о процессуальных действиях его официально не уведомляли. Он заявил, что не получал повесток и не был приглашен для участия в следственных действиях. Также он отметил, что по месту регистрации уведомления родственникам не направлялись. Фигурант подчеркнул, что в настоящее время находится на лечении за рубежом и оспаривает объявление в розыск и заочный арест через защиту.

Уголовное дело было возбуждено в 2025 году. Следствие рассматривает эпизод, произошедший в марте 2023 года, по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Потерпевшей на момент предполагаемых событий было 19 лет. Сам фигурант обвинения отвергает и заявляет, что считает их оговором со стороны бывшей помощницы.

Ранее в рамках расследования дело уже прекращалось из-за процессуальных нарушений, однако позднее было повторно возбуждено. Основанием стало новое постановление следственных органов после устранения выявленных процедурных несоответствий.

В 2025 году решением суда фигурант был лишен мандата за длительное отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. Попытки оспорить данное решение в судебном порядке не были удовлетворены.

Отдельно рассматривались гражданско-правовые споры, связанные с имуществом, которое, по данным надзорных органов, было оформлено на третьих лиц. Суд постановил изъять активы, стоимость которых оценивается более чем в 1,4 млрд руб. Решения последующих инстанций оставили первоначальный вердикт без изменений.

Защита заявляет о намерении продолжать обжалование судебных решений и процессуальных действий следствия.

Мария Удовик