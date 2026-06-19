В УФАС заявили об отсутствии дефицита топлива в Краснодарском крае

На заседании оперативного штаба по мониторингу рынка нефтепродуктов в Краснодарском УФАС представители крупных нефтяных компаний и региональных министерств констатировали отсутствие дефицита топлива в регионе. Проблемы с наличием бензина на АЗС связаны с логистикой и ажиотажным спросом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В заседании участвовали представители министерства ТЭК и ЖКХ, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, а также АО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», ООО «Газпром сеть АЗС», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и ООО «Шинойлтранс».

По итогам заседания отмечено, что топливо в достаточном объеме есть как у независимых, так и у вертикально-интегрированных нефтяных компаний, включая поставки для сельхозпроизводителей. Основные причины временного отсутствия топлива на заправках — проблемы с логистикой и повышенный спрос.

Алина Зорина