Жителя Краснодара осудили на 20 лет за диверсии на железной дороге

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара по делу о диверсиях и подготовке террористического акта. Мужчину признали виновным по двум эпизодам диверсии, а также в подготовке теракта и покушении на незаконное приобретение взрывного устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установили в суде, обвиняемый через интернет вступил в контакт с человеком, который использовал учетную запись для передачи заданий. За денежное вознаграждение краснодарец выполнял поручения, направленные на совершение преступлений против безопасности Российской Федерации.

Следствие и суд установили, что мужчина совершил два поджога объектов железнодорожной инфраструктуры. Речь идет об объектах, обеспечивающих безопасность движения поездов. Для подтверждения выполнения заданий он снимал результаты своих действий на видео и отправлял записи куратору.

После этого осужденный продолжил взаимодействие с заказчиком и предпринял попытку приобрести самодельное взрывное устройство. По версии следствия, устройство планировали использовать для совершения террористического акта. Реализовать преступный умысел мужчина не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал жителя Краснодара виновным по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), а также по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ).

По совокупности преступлений мужчине назначили 20 лет лишения свободы и штраф в размере 400 тыс. руб. Первые пять лет наказания он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Также суд рассмотрел вопрос о конфискации имущества. Мобильный телефон, который использовали при совершении преступлений, конфисковали в доход государства.

Мария Удовик