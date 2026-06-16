Главные новости за 16 июня. Ростов-на-Дону и область

Аграрии Ростовской области обратились в региональное министерство сельского хозяйства с информацией о сложностях с поставками топлива еще во второй половине мая. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава областного минсельхозпрода Анна Касьяненко.

Рынок ритуальных услуг вошел в число наиболее распространенных направлений предпринимательской деятельности в Ростовской области. Такой вывод содержится в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Поступления налога на прибыль организаций в Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года сократились почти на 18%. Регион вошел в число субъектов РФ с наиболее заметным снижением одного из ключевых источников бюджетных доходов. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Самые низкие зарплаты в Ростовской области работодатели предлагают воспитателям и няням, уборщицам и психологам, следует из ответа компании hh.ru на запрос «Ъ-Ростов». Воспитателям и няням в среднем предлагают зарплату 34,5 тыс. руб., уборщикам — 35,3 тыс. руб., психологам — 37,1 тыс. руб. Далее в топ-10 низкооплачиваемых профессий идут дворник (37,7 тыс. руб.), учитель (39,2 тыс. руб.), мерчандайзер (41,5 тыс. руб.), переводчик (41,6 тыс. руб.) и методист (41,8 тыс. руб.). Завершают список архивариус (47,5 тыс. руб.) и ассистент врача (47,6 тыс. руб.).

Агрохолдинг «Просторы» Искандара Махмудова с активами на Дону и Ставрополье в 2025 году зафиксировал чистый убыток в 2,6 млрд руб., а совокупная выручка сократилась на 10,5% до 58,7 млрд руб. из-за аномальных погодных условий на юге страны и общего падения рентабельности в агробизнесе, следует из данных аналитики AK&M.

Ростовская область вошла в число российских регионов, где снижение поступлений налога на прибыль организаций продолжается уже третий год подряд. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, предусматривающий пополнения Дорожного фонда региона новым источником финансирования – платой за присоединение объектов дорожного сервиса к автодорогам общего пользования областного и межмуниципального значения. Об этом сообщила пресс-служба донского парламента. Следующим этапом станет подготовка правительством региона документов, которые определят размер, условия и порядок платы.

Донская столица вошла в группу из 15 крупнейших городов России по насыщенности рынка коммерческими пространствами, заняв 12-ю позицию, при этом доля вакантных помещений классов А и В в городе к середине 2025 года обрушилась до рекордного минимума.

Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы подвели промежуточные итоги кампании по освобождению муниципальной территории от незаконных конструкций. Председатель представительного органа Лидия Новосельцева акцентировала внимание на планомерном характере работы, которую проводит профильное управление. По ее данным, с первых дней 2026 года в городе прекратили существование 68 нестационарных торговых объектов (НТО). «Хочется подчеркнуть именно системный подход управления торговли», — заявила она в ходе заседания.