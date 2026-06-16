Ростов-на-Дону закрепился на 12-й строчке рейтинга обеспеченности деловыми площадями

Донская столица вошла в группу из 15 крупнейших городов России по насыщенности рынка коммерческими пространствами, заняв 12-ю позицию, при этом доля вакантных помещений классов А и В в городе к середине 2025 года обрушилась до рекордного минимума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Деловая инфраструктура Ростова-на-Дону продолжает испытывать колоссальное давление спроса. Как показало свежее исследование, обнародованное в рамках форума «Движение» в Сочи, обеспеченность жителей офисными помещениями здесь зафиксирована на уровне 187 кв. м на 1 тыс. человек. Эти цифры обеспечили южному мегаполису 12-ю позицию во всероссийском перечне.

Региональный директор отдела консалтинга и аналитики компании NF Group Ольга Широкова, представившая срез данных, отметила колоссальный разрыв между лидерами и остальными участниками рейтинга. Безоговорочное первенство удерживает Москва, где на аналогичную группу горожан приходится 1,5 тыс. кв. м пространства для бизнеса. На второй строчке с показателем 773 «квадрата» расположился Санкт-Петербург. Замыкает тройку Екатеринбург, сумевший перешагнуть планку в 470 кв. м.

Структурный анализ по географическому принципу демонстрирует доминирование столичного региона. Из совокупного портфеля построенных объектов на Москву приходится 19,9 млн кв. м, что составляет 70% от общефедерального объема. Вклад Северной столицы оценивается в 4,4 млн кв. м (15%). Оставшийся массив — ровно столько же, 4,4 млн «квадратов» — распределен между всеми прочими субъектами России. Что касается качественного наполнения рынка, то большую часть предложения формируют площади класса B — их доля достигает 67%. На долю премиальных помещений класса А приходятся оставшиеся 33%.

Напряженная ситуация с наличием готовых лотов для аренды в донской столице выходит на передний план. Резкое сжатие пустующего объема стало ключевым маркером рынка: уровень свободных помещений сократился до 1%. Для наглядности стоит обратиться к ретроспективе: в 2024 году незаполненные метры составляли 3%, а в 2023-м достигали 9%.

Станислав Маслаков