В топ низкооплачиваемых профессий на Дону вошли воспитатель, уборщик и психолог

Самые низкие зарплаты в Ростовской области работодатели предлагают воспитателям и няням, уборщицам и психологам, следует из ответа компании hh.ru на запрос «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Воспитателям и няням в среднем предлагают зарплату 34,5 тыс. руб., уборщикам — 35,3 тыс. руб., психологам — 37,1 тыс. руб. Далее в топ-10 низкооплачиваемых профессий идут дворник (37,7 тыс. руб.), учитель (39,2 тыс. руб.), мерчандайзер (41,5 тыс. руб.), переводчик (41,6 тыс. руб.) и методист (41,8 тыс. руб.). Завершают список архивариус (47,5 тыс. руб.) и ассистент врача (47,6 тыс. руб.).

Дефицитными в декабре 2025 года на Дону были дворники (1,6 активных резюме на вакансию). В зоне умеренной конкуренции находились мерчендайзеры (4,4) и уборщики (5,9). Профицитные специалисты, чей уровень конкуренции выше восьми резюме на вакансию: воспитатель, ассистент врача, учитель, методист, делопроизводитель, переводчик и психолог.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», медиана предлагаемой заработной платы в Ростовской области за 2025 год составила 72,2 тыс. руб. В 2023 году медиана составляла 50,4 тыс. руб. В 2024 году она выросла на 22%, до 61,6 тыс. руб. В 2025 год рост составил 17%.

В hh.ru отмечают, что темпы зарплатной гонки начали замедляться в прошлом году. «Работодатели учатся оптимизировать расходы, автоматизировать рутинные процессы и предлагать кандидатам комплексную мотивацию, гибкие графики и социальные пакеты»,— отметили в компании.

Несмотря на повышение медианной зарплаты, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в Ростовской области по итогам 2025 года составила 7,1% (293,1 тыс. человека). Входящие в эту категорию люди получают ежемесячный доход менее прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 16,7 тыс. руб. в месяц.

Кристина Федичкина